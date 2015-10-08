Киевская власть обещает компенсировать бойцам АТО все расходы на лечение в стационарах

Киевская власть будет компенсировать киевлянам-участникам АТО (по их заявлениям) любые расходы на лечение в условиях стационаров, включая такие виды протезирования как эндопротезирование, слухопротезирование и протезирование глаза.

Соответствующее решение сегодня поддержали депутаты Киевсовета, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как объяснил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, который представлял данный проект решения на заседании сессии, в вопросе медицинского обеспечения участников АТО городская власть решила отойти от понятия «дорогостоящее лечение».

«Раньше у нас была предусмотрена компенсация расходов бойцов именно на «дорогостоящее лечение». Однако критериев для этого понятия не было. Ведь для каждого из воинов понятие «дорогостоящее» разное. Для кого-то и 5-7 тысяч гривень является неподъемной суммой. Поскольку законодательство не содержит этого определения, сегодня совместно с Департаментом здравоохранения разработана новая схема, позволяющая компенсировать расходы участника АТО на лечение в условиях стационара», – подчеркнул Бондаренко.

Кроме того, данным решением Киевсовета был уточнен механизм возмещения затрат на сложное протезирование для киевлян-участников АТО, отмечается в сообщении.