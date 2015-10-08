В Полтаве стартовал отопительный сезон

В Полтаве сегодня, 8 октября, стартовал отопительный сезон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горисполкома Полтавы, сегодня мэр города Александр Мамай подписал распоряжение о начале отопительного сезона.

По сообщению, в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха на территории Полтавы исполнительный комитет Полтавского городского совета решил начать с 8 октября отопительный сезон 2015-2016 гг.

С сегодняшнего дня будут начаты работы по подаче тепла в социально-культурные объекты Полтавы, а также в жилой фонд.

В Кременчуге (Полтавская обл.) власти с сегодняшнего дня также начали пуск тепла в бюджетные учреждения.

«8 октября бюджетные организации Кременчуга - детсады, школы, больницы и другие коммунальные учреждения города подключат у теплоносителю – в городе стартует отопительный сезон. А по жилому фонду ждем среднесуточную температуру не выше плюс восьми градусов на протяжении трех суток - и будем принимать решение», - сказал начальник УЖКХ Кременчуга Иван Москалик.