В Запорожье маршрутка врезалась в электроопору: 6 человек госпитализированы

В Запорожье маршрутка врезалась в электроопору, с травмами госпитализированы 6 человек.

Как сообщили УНИАН в руководстве управления ГАИ в Запорожской области, авария произошла вечером 7 октября в Космическом районе Запорожья.

«В районе кинотеатра «Космос» в Космическом районе Запорожья произошло столкновение по касательной легкового автомобиля ВАЗ-2108 и двигавшегося в попутном направлении пассажирского микроавтобуса – маршрутки №40. После столкновения микроавтобус выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с электроопорой. В результате ДТП 6 пассажиров микроавтобуса, в том числе 11-летний ребенок, госпитализированы», - сообщили в ГАИ.

По данными медиков «скорой», выезжавших на место происшествия, состояние 2 пострадавших – тяжелое.

Водитель маршрутки в результате ДТП получил травму ноги и ушибы.

Как сообщал УНИАН, менее месяца назад – 16 сентября в Жовтневом районе Запорожья 31-летний водитель микроавтобуса маршрута № 84 проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Тойота». В результате столкновения маршрутка перевернулась. В больницу Запорожья с места ДТП были доставлены 12 человек – пассажиры маршрутки и оба водителя транспортных средств.