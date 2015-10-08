В Черниговской области зафиксирован случай заболевания бруцеллезом

В Черниговской области зафиксирован случай заболевания человека бруцеллезом, что является редким для региона.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной санитарно-эпидемиологической службе области.

Согласно сообщению, больной в апреле этого года самостоятельно путешествовал по Грузии, Азербайджану и Армении, где употреблял брынзу и другие молочные продукты домашнего приготовления. Впервые признаки болезни (боли в суставах, повышение температуры тела) почувствовал 3-4 месяца назад. Только в сентябре пострадавший обратился за медицинской помощью и был госпитализирован для стационарного лечения. По результатам лабораторного исследования в начале октября у мужчины установлен диагноз бруцеллез.

В настоящее время он получает необходимое лечение.

Справка УНИАН: Бруцеллез – заболевание, характеризующееся поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, половой и других систем. Бруцеллы устойчивы во внешней среде. В воде они сохраняются свыше 2 месяцев, в молоке – 40 дней, в брынзе – 2 месяца, в сыром мясе – 3 месяца. Бруцеллы погибают при нагревании и под воздействием многих дезинфицирующих веществ. От больного человека здоровому бруцеллы не передаются. Источником инфекции являются домашние животные (овцы, козы, коровы, свиньи, реже собаки).