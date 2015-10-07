В Черкассах откроют медицинский факультет Донецкого национального медуниверситета

В Черкассах откроют медицинский факультет Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, в октябре были созданы рабочие группы в Донецком НМУ и в Черкассах для открытия факультета. Для донецкого вуза открытие медицинского факультета в Черкассах - необходимость дальнейшего развития учебного заведения, учитывая ситуацию на востоке страны.

Сейчас перед властями стоит задача найти помещение для проведения учебного процесса. В Черкассы уже дважды приезжала делегация из Донецкого медуниверситета, в частности, для того, чтобы ознакомиться с местностью, осмотреть перспективные помещения, клинические базы, обсудить детали дальнейшего сотрудничества. На сегодня поиск помещений продолжается. К этому привлекли работников областной и городской власти. Будут решать и вопрос обеспечения общежитиями для проживания студентов.

По словам директора Департамента здравоохранения Черкасской ОГА Михаила Лобаса, сейчас в области дефицит врачей составляет около тысячи человек, поэтому создание такого факультета актуально. В этом году Донецкий университет имел 20% недобора абитуриентов на бюджетную форму обучения, поскольку сейчас мало кто решается ехать в восточные регионы страны. Если же медицинский факультет откроют в Черкассах, здесь смогут получать знания не только местные, но и жители соседних областей, в частности, Кировоградской, Полтавской, Киевской. Кроме того, открытие такого факультета в Черкассах будет способствовать не только удовлетворению потребностей региона в высококвалифицированных медиках, но и совершенствованию уровня подготовки специалистов с высшим медицинским образованием.

Справка УНИАН. До российской агрессии на востоке страны Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького находился в Донецке. Осенью 2014 года из-за оккупации части Украины террористическими военизированными формированиями Министерство образования Украины переместило ДонНМУ на территорию подконтрольную Украине - в город Краматорск Донецкой области, где проходят обучение студенты, а юридический адрес вуза в городе Красный Лиман. Часть студентов перевелась в другие медицинские вузы Украины, назначили нового ректора университета. Часть преподавательского коллектива и студентов остались в Донецке. За годы существования ДонНМУ подготовлено 50 тыс. специалистов, диплом об окончании вуза получили более 2 тыс. иностранных граждан из 85 стран мира.