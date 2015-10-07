В Житомирской области проведено медицинскую, социальную и психологическую реабилитацию 713 участников АТО

В Житомирской области на сегодня проведено медицинскую, социальную и психологическую реабилитацию 713 военнослужащих-участников АТО, диспансеризацию - 437 лицам, протезирование конечностей - 17 лицам и зубопротезирование - 67 лицам.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, такие данные обнародованы сегодня на расширенном совещании по вопросу социальной защиты участников антитеррористической операции и членов их семей.

Так, на совещании директор департамента труда и социальной защиты населения облгосадминистрации Галина Коринная доложила, что в области на учет в военкоматах поставлено 4 716 демобилизованных военнослужащих, из них признаны участниками АТО - 3 499 человек.

Коренная уточнила, что в области выполняется Программа социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и участников антитеррористической операции. На реализацию этой программы из областного бюджета предусмотрено 12,8 млн грн, в т.ч. для обеспечения проведения лечения и медицинской реабилитации, стоматологического лечения, зубного протезирования, для выделения разовой денежной помощи на проведение лечения и прохождения реабилитации (за рубежом).

"В частности, проведено реабилитацию (медицинскую, социальную, психологическую) 713 лицам и диспансеризацию - 437 лицам; протезирование (ортезирование) конечностей - 17 лицам и зубопротезирование - 67 лицам», - сказала Коринная.

Она добавила, что в области в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» установлено статусы члена семьи погибшего ветерана войны - 403 лицам, в т.ч. 116 несовершеннолетним детям.