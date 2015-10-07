Киев не закупал лекарства для онкобольных по завышенным ценам

Служебная проверка не подтвердила факты приобретения лекарств для онкобольных по завышенным ценам, заявляют в Киевской городской госадминистрации.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы КГГА, сейчас завершена служебная проверка по закупке лекарств, в частности препаратов «Доцетаксел – Виста» и «Трастузумаб», которые по информации, распространенной в СМИ, были приобретены по завышенным ценам.

«Рабочая группа, в которую вошли представители Управления по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, Департамента внутреннего финансового контроля и аудита, Департамента здравоохранения и Министерства здравоохранения, по результатам своей работы не подтвердила факты закупки медикаментов по завышенным ценам. Работавшие над расследованием специалисты считают, что информация, изложенная в публикациях, не соответствует действительности», - заявляют в КГГА.

В частности, по данным пресс-службы, специалисты отмечают, что на закупку лекарственных средств цены были сформированы в соответствии с требованиями действующего законодательства: расчет предельных размеров закупочных цен согласно цене, указанной в реестре оптово-отпускных цен по состоянию на 26.06.2015 года с учетом 5% таможенного сбора, 7% НДС и 10% предельной снабженческо-сбытовой надбавки.

Кроме того, по данным рабочей группы, при закупке «Трастузумаба» было сэкономлено почти 4 тыс. грн, а «Доцетаксела» - более 66 тыс. грн.

«Мы тщательно проверили факты, указанные в материалах СМИ. На этот раз подтверждений о проявлениях коррупции выявлено не было. Отчет рабочей группы обнародован на официальном веб-портале КГГА», – отметила начальник отдела по организации первичной медико-санитарной помощи и санитарного лечения Департамента здравоохранения Елена Коваленко.

Как сообщалось, в конце сентября общественная организация «Центр противодействия коррупции» заявила, что киевские чиновники закупили лекарства для онкобольных в три раза дороже, чем Минздрав.

Так, отмечалось, что препарат «Доцетаксел – Виста», который Минздрав в прошлом году – уже после падения гривни – закупил за 3210 грн., киевская мэрия приобрела за 8560 грн.

Как утверждают общественные активисты, тендер был прописан под одного участника рынка, исключая участие других компаний-конкурентов с более дешевыми препаратами.

В Центре сообщили, что обратились в Государственную финансовую инспекцию и Антимонопольный комитет Украины с требованием проверить данную закупку и соответственно отреагировать.

Также сообщалось, что в этом году КГГА закупила еще один препарат для лечения онкобольных по завышенной цене: препарат «Трастузумаб» был закуплен по цене 14701,80 грн, хотя максимальная оптово-розничная цена, зарегистрированная в Украине в реестре оптово-отпускных цен, составляет 12500 00 грн. «Оба тендера проводились под руководством председателя комитета по конкурсным торгам Департамента здравоохранения КГГА А.Скибяка», - отмечалось в сообщении.