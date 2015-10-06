На Закарпатье мошенники выманивают деньги якобы "на отдых детей из зоны АТО"

В Закарпатской облгосадминистрации предупреждают о мошенниках, которые от имени председателя ОГА Геннадия Москаля пытаются выманить у фермеров деньги якобы «на отдых детей».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Как говорится в сообщении, в течение последних нескольких дней в фермерские хозяйства разных районов Закарпатья звонит мужчина, который, представляясь помощником председателя ОГА Москаля, просит «профинансировать отдых на Закарпатье 60 детей с востока Украины».

При этом фермерам присылают счет некоего благотворительного фонда и указывается желаемая сумма для перевода – 6,9 тыс. грн (с расчета по 2,3 тыс. грн на одного из трех детей, якобы распределенных на каждого фермера).

Как отмечают в пресс-службе, это не первая попытка мошенников выманить деньги от имени руководителя области.

«Я бы даже не реагировал на эти факты, если бы не знал из милицейских сводок, что такие преступления регулярно совершаются. Мошенники звонят доверчивым гражданам, говорят, что их родственники попали в милицию и выманивают деньги «за решение вопроса». Поэтому прошу людей не вестись на подобные глупости», - прокомментировал факт Москаль.

По его словам, никаких поручений о переводе денег он никому и никогда не давал и давать не будет. «Если кто-то хочет выманить от моего (или кого-то из работников ОГА) деньги, сразу обращайтесь в милицию», - добавил председатель Закарпатской ОГА.

Сейчас, по данным пресс-службы Москаля, телефонного мошенника, который направлял фермерам счет «благотворительного фонда», разыскивают правоохранители.