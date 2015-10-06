В Донецке заминирован логистический центр Штаба Ахметова на стадионе "Донбасс Арена"
10:57, 06 октября 2015Новости регионов
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Все сотрудники и волонтеры эвакуированы, находятся в безопасности. В данный момент проводится проверка.
Утром, 5 октября, из Днепропетровска в Донецк выехала еще одна автоколонна с гуманитарной помощью от Штаба Ахметова / Фото: Гуманитарный штаб «Поможем»
Утром, 6 октября 2015 года, стало известно о минировании логистического центра Гуманитарного штаба Рината Ахметова на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.
Все сотрудники и волонтеры эвакуированы, находятся в безопасности. В данный момент проводится проверка.
Как сообщалось вчера, сдвоенная автоколонна везет в логистический центр Штаба на стадионе «Донбасс Арена» 640 тонн продуктов. Из них планируется сформировать 50 тысяч взрослых и 10 тысяч детских наборов выживания для мирных жителей неподконтрольных территорий.
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