В Донецке заминирован логистический центр Штаба Ахметова на стадионе "Донбасс Арена"

Утром, 6 октября 2015 года, стало известно о минировании логистического центра Гуманитарного штаба Рината Ахметова на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

Все сотрудники и волонтеры эвакуированы, находятся в безопасности. В данный момент проводится проверка.

Как сообщалось вчера, сдвоенная автоколонна везет в логистический центр Штаба на стадионе «Донбасс Арена» 640 тонн продуктов. Из них планируется сформировать 50 тысяч взрослых и 10 тысяч детских наборов выживания для мирных жителей неподконтрольных территорий.