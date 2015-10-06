В Одессу из немецкого Регенсбурга прибыла гуманитарная помощь для создания хосписного отделения

В Одессу из немецкого города Регенсбург прибыла гуманитарная помощь для создания хосписного отделения.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, на складе коммунального учреждения «Городской центр гуманитарной помощи, информационного и хозяйственного обеспечения» проходила разгрузка гуманитарного груза, прибывшего из города-побратима Одессы Регенсбурга.

«По договоренности, достигнутой в июле между мэром Одессы Геннадием Трухановым и обербургомистром (мэр города) Регенсбурга Йоахимом Вольбергсом, два 40-тонных грузовика доставили из Германии 78 специализированных больничных кроватей для ухода за лежачими больными, матрацы, тумбочки и 34 коробки с постельным бельем и одеждой для медицинского персонала», - рассказали в департаменте.

После урегулирования процедурных вопросов гуманитарная помощь будет направлена для создания хосписного отделения и для передачи в пользование лежачим больным, находящимся на учете в территориальных центрах городского департамента труда и социальной политики горсовета.