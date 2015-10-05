В Черновцах презентовали новый сервис по регистрации новорожденных в роддоме

Премьер-министр Арсений Яценюк и министр юстиции Павел Петренко презентовали в Черновцах новый сервис Минюста по регистрации новорожденных непосредственно в роддоме, и вручили молодым мамам свидетельства о рождении ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония выдачи свидетельств состоялась в Черновицком роддоме №1.

По словам Яценюка, «через электронную систему можно получить любую справку, включая и свидетельство о рождении ребенка. И это реальная борьба с коррупцией, которая очень важна для правительства».

«Это удобно и дешево, а кроме того, после передачи этих функций на места местные бюджеты получат дополнительные средства", - добавил премьер.

По словам Петренко, регионы получат около 1 млрд грн дополнительных средств на внедрение электронной системы регистрации. Этот пилотный проект, кроме Черновцов, действует еще в 7 городах Украины.

Кроме того, Яценюк отметил, что руководители областей, которые несвоевременно подключились к электронному сервису Минюста, получили выговоры и предупреждения, в том числе и председатель Черновицкой ОГА Александр Фещук.

"Я заинтересован в том, чтобы эти выговоры были как можно быстрее сняты, поскольку это означает, что граждане смогут быстрее получить услуги электронного сервиса", - отметил премьер.