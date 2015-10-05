В столице создадут Центр паллиативной помощи детям

На базе Киевской городской клинической кожно-венерологической больницы будет создан Центр паллиативной помощи детям г. Киева.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Татьяну Донченко.

В условиях Центра предполагается оказание не только стационарной медицинской помощи, но и амбулаторной, путем создания специализированной мультидисциплинарной мобильной бригады для оказания паллиативной помощи детям и членам их семей дома.

«Ежегодно в Киеве только от онкологических болезней умирает около 5 тысяч больных, 70% из них нуждаются в паллиативной помощи. Более 8 тысяч человек, которые болеют, прикованы к кровати, а около 10 тысяч человек передвигаются только в пределах квартиры. Задумайтесь! Около 20 тысяч семей в год решают проблемы помощи родственникам, которые болеют неизлечимыми болезнями, полагаясь, в основном, только на собственные силы и возможности! Разве такая статистика не свидетельствует в пользу того, что вопрос создания хосписов и паллиативных отделений при медицинских учреждениях на сегодняшний день чрезвычайно важен?» – отметила Донченко.

«Вопросы оказания паллиативной помощи детям – самое больное и актуальное. С одной стороны, это сходная с паллиативной помощью взрослым сфера, а с другой – совершенно особый вопрос, требующий отдельного подхода и ресурсов», – заверила она.

По словам Донченко, взрослые пациенты получают паллиативную помощь главным образом на последнем этапе болезни. Программа помощи детям исключительная, ведь малыши должны получать ее со времени установления неизлечимого диагноза.

«Сегодня в больницах общего профиля дети гарантированно получают необходимую медицинскую помощь. Но, в случае прогнозируемо неизлечимого состояния ребенка, его выписывают под наблюдение семейного врача, который не в состоянии предоставить весь комплекс медуслуг и обеспечить психологическую поддержку семьи. Таковы реалии, которые требуют активных и немедленных изменений. Создание специально заведения – наша основная надежда на то, что маленькие киевляне и их родители, которым суждено было пройти тяжелое испытание тяжкими заболеваниями, смогут рассчитывать на поддержку, квалифицированную помощь и хорошее отношение со стороны государства», – отметила Донченко.