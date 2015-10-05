В Одессу из Грузии поступили 25 тыс. вакцин против туберкулеза, коклюша и полиомиелита

В Одессу из Грузии в качестве гуманитарной помощи поступили 25 тыс. вакцин против туберкулеза, коклюша и полиомиелита.

Как передает корреспондент УНИАН, 2 октября вакцины поступили на склад Одесской областной детской клинической больницы, откуда сегодня будут распределены в детские поликлиники и родильные дома. Курирует данный вопрос советник главы Одесской ОГА Мария Гайдар, которая сегодня вручила представителям медучреждений соответствующие документы на получение препаратов.

По ее словам, поступившие вакцины производства Италии, Испании, Франции и Болгарии.

«Препараты сертифицированы, доставка прошла через Министерство здравоохранения. Вакцина от полиомиелита – французская, БЦЖ – производства Испании и Болгарии. Это - гуманитарная помощь, которая пришла в наш регион», - отметила Гайдар.

Как отметила заместитель главврача детской больницы Татьяна Покотилова, на склад поступили, в том числе, 4,7 тыс. 20-дозных ампул БЦЖ (противотуберкулезная вакцина), 6,5 тыс. ампул с вакциной против гепатита «Б», 7 тыс. - против коклюша и 6,8 тыс. - дифтерии и столбняка.

По словам главврача названного медучреждения Валентина Гудзя, «потребности в полиомиелите на ближайшие полгода почти закрыты», АКДС (коклюш, дифтерит, столбняк) и АДС (дифтерит, столбняк) - хватит чуть больше чем на 1 месяц.

«По БЦЖ, к сожалению, произошел большой провал (давно не закупалась - УНИАН) – только примерно 30% потребностей мы закроем», – отметил Гудзь.