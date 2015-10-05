В Николаевской области подросток травмирован при попытке разобрать снаряд

В селе Тронка Березанского района Николаевской области 15-летний парень пытался разобрать снаряд, который взорвался у него в руках.

Как сообщили УНИАН в главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области, сигнал о происшествии по ул. Степная поступил 2 октября в 12:20.

"При выяснении обстоятельств стало известно, что парень 2000 года рождения нашел взрывоопасный предмет, который во время попытки разобрать его, взорвался", - говорится в сообщении.

В результате происшествия парень получил многочисленные поверхностные ранения головы, туловища, верхних и нижних конечностей. В состоянии средней тяжести он был доставлен в центральную районную больницу Березанского района.

К месту находки опасного предмета направлена группа пиротехнических и специальных водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области для обследования местности на наличие других взрывоопасных предметов.