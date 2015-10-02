В Виннице водитель автомобиля сбил двух женщин с детьми в колясках

В Виннице водитель автомобиля Skoda травмировал двух женщин с детьми в колясках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД Украины в Винницкой области, авария произошла сегодня около 16.40 часов на улице Тимирязева.

За рулем иномарки находилась женщина, в салоне автомобиля Skoda находился ее малолетний ребенок.

Сейчас пострадавшие доставлены в больницу, их осматривают медики.

Читайте такжеДвум раненым детям проведут сложные операции по восстановлению черепаПо предварительной информации, у одного из малышей врачи констатировали перелом голени. Информация о состоянии двух женщин и их детей уточняется.

На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа милиции, которая выясняет обстоятельства и причины аварии, опрашиваются свидетели.