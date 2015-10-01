В Военно-медицинском клиническом центре Южного региона находится на лечении 125 участников АТО

В Военно-медицинском клиническом центре Южного региона (Одесса) находится на лечении 125 участников антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника центра полковник медицинской службы Виктор Михайлуца. По его словам, из этих 125 человек 25 – получили минно-осколочные ранения, остальные – травмированы или страдают различными заболеваниями. В числе последних – сердечно-сосудистые заболевания, панкреатиты, заболевания мочеполовой системы и пр.

Михайлуца отметил, что в последнее время количество поступающих раненых уменьшилось, а многие хронические заболевания обостряются у людей, проходящих службу на востоке Украины.

В общей сложности, за время проведения АТО в названном лечебном учреждении помощь оказана более 4 тыс. бойцов.

«В настоящее время порядка 20 наших врачей - на передовой. За полтора года 92% персонала побывали в зоне АТО, а военные медики побывали на передовой все, некоторые по 2 раза. Наш 61-й мобильный госпиталь, который стоит в районе Мариуполя, где наши офицеры, медицинские сестры оказывают помощь...», – сказал Михайлуца.