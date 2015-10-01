Во Львове у наркоторговцев были изъяты наркосодержащие таблетки на сумму более 200 тыс. грн

Во Львове правоохранители 29 сентября задержали преступную группировку, которая занималась поставкой и торговлей наркотиков на территории Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД во Львовской области, во время обысков у наркоторговцев был изъят наркосодержащий медицинский препарат «Субутекс» („Бупренорфин”) на сумму более 200 тыс. грн.

Как рассказал начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков областного управления милиции Владимир Билоус, задокументировано более 60 эпизодов противоправной деятельности преступников. В группировку входили четверо ранее судимых жителей Львова в возрасте от 26 до 32 лет.

«Сейчас продолжаются следственные действия по установлению преступных связей группировки, международных каналов поступления наркотиков на территорию Украины и фактов их распространения, не задокументированных ранее», - сообщил Билоус.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты, кроме препарата «Субутекс», марихуана, а также банковские карточки, на которые перечислялись средства за их реализацию, другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Все члены группировки задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Троим из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, одного отпустили под залог.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.