Во Львове ночью искали взрывчатку в военном госпитале

Во Львове ночью искали взрывчатку в центральном военном клиническом госпитале Западного оперативного командования.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, 30 сентября в 23.15 на оперативную линию "102" позвонил неизвестный, который заявил о заминировании 5-го этажа корпуса военного госпиталя на улице Лычаковской, 26.

Взрывотехники совместно с кинологами обследовали два здания госпиталя и прилегающую территорию. На время обследования из терапевтического и хирургического отделений, расположенных на пяти этажах двух корпусов, были выведены на безопасное расстояние 8 работников госпиталя и 96 пациентов. Всего в госпитале находилось на лечении 535 военнослужащих.

Обследование взрывотехниками и кинологами продолжалось до 3 часов ночи 1 октября. Взрывные устройства и взрывоопасные предметы не обнаружены.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет).

Личность, сделавшего ложное сообщение о заминировании медицинского учреждения, устанавливается.