Днепропетровский горсовет присвоил звание почетного гражданина города главврачу областной больницы

Днепропетровский городской совет присвоил звание «Почетный гражданин Днепропетровска» главному врачу областной клинической больницы им. Мечникова Сергею Рыженко и ректору Днепропетровского национального университета им. О.Гончара (ДНУ) Николаю Полякову.

Как передает корреспондент УНИАН, эти решения были приняты единогласно сегодня на втором пленарном заседании 67-й очередной сессии городского совета.

Сейчас в Днепропетровске насчитывается 43 почетных гражданина города.