Днепропетровский горсовет присвоил звание почетного гражданина города главврачу областной больницы
10:14, 01 октября 2015Новости регионов
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Эти решения были приняты единогласно сегодня на втором пленарном заседании 67-й очередной сессии городского совета.
Сергей Рыженко / Фото: 112.ua
Днепропетровский городской совет присвоил звание «Почетный гражданин Днепропетровска» главному врачу областной клинической больницы им. Мечникова Сергею Рыженко и ректору Днепропетровского национального университета им. О.Гончара (ДНУ) Николаю Полякову.
Как передает корреспондент УНИАН, эти решения были приняты единогласно сегодня на втором пленарном заседании 67-й очередной сессии городского совета.
Сейчас в Днепропетровске насчитывается 43 почетных гражданина города.
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