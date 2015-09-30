В Тернопольской области погиб рыбак, коснувшись мокрой удочкой высоковольтной линии электропередач
12:21, 30 сентября 2015Новости регионов
116
Возникла электрическая дуга, что привело к смерти мужчины.
Коснулся мокрой удочкой проводов высоковольтной линии электропередач / Фото: dmitrievka62.ru
В Тернопольской области погиб рыбак, коснувшись удочкой высоковольтной линии электропередач.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, несчастный случай произошел вчера в с. Золотая Слобода Козовского района около 18 часов.
51-летний житель Козовы на рыбалке по неосторожности коснулся мокрой удочкой проводов высоковольтной линии электропередач.
Возникла электрическая дуга, что привело к смерти мужчины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter