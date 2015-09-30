В Тернопольской области погиб рыбак, коснувшись мокрой удочкой высоковольтной линии электропередач

Возникла электрическая дуга, что привело к смерти мужчины.

В Тернопольской области погиб рыбак, коснувшись удочкой высоковольтной линии электропередач. Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, несчастный случай произошел вчера в с. Золотая Слобода Козовского района около 18 часов. 51-летний житель Козовы на рыбалке по неосторожности коснулся мокрой удочкой проводов высоковольтной линии электропередач. Возникла электрическая дуга, что привело к смерти мужчины.

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