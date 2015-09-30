В Шостке Сумской области от нападения агрессивной коровы пострадали 6 человек

В городе Шостка Сумской области от нападения коровы пострадали 6 человек.

Как сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, госпитализация никому из пострадавших не понадобилась, но пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По информации управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, инцидент произошел 28 сентября во время перевозки коров в машине. Одна из них через выбоины на дороге выпала из кузова, существенно поранившись.

«Разъяренная и испуганная, корова бросилась бежать по центральной улице города. Прохожих, которые попадались ей на пути, животное валило с ног, при этом пытаясь подцепить их на рога. В результате пострадали 6 человек, в том числе беременная женщина. Наконец-то корова забежала в гаражный массив. Чтобы не допустить жертв среди населения, было принято решение застрелить агрессивное животное», - говорится в сообщении.