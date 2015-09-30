В Черниговской области мужчина госпитализирован с рецидивом тропической малярии

В Черниговской области у мужчины зафиксирован рецидив тропической малярии.

Как сообщили в Государственном управлении санитарно-эпидемиологической службы области, в начале сентября к врачу-инфекционисту Черниговской городской больницы №2 обратился житель с. Понорница Коропского района. Больной жаловался на высокую температуру тела, общую слабость, лихорадку, был госпитализирован в инфекционное отделение. При лабораторном обследовании в крови больного обнаружены возбудители тропической малярии с высоким уровнем паразитемии и поставлен диагноз рецидив тропической малярии.

Установлено, что мужчина с октября 2014 до августа 2015 года работал строителем в Гвинее. При проживании в тропической стране противомалярийные препараты с целью профилактики не принимал. Впервые заболел и проходил курс лечения в Гвинее по поводу тропической малярии.

Сейчас больному проводится специфическое лечение антималярийными препаратами в инфекционном отделении Черниговской городской больницы №2.