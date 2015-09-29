Завтра в Киеве ожидаются сильные порывы ветра - будьте осторожны!

30 сентября в Киеве ожидаются сильные порывы ветра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по информации Украинского гидрометеорологического центра днем 30 сентября в Киеве будут наблюдаться порывы ветра 15-18 м/сек.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации предупреждает о возникновении опасности, связанной с природными явлениями, и предоставляет рекомендации в случае усиления ветра.

Так, отмечается в сообщении, при сильном ветре все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Киевлянам спасатели советуют: "если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий; в случае сильного ветра, по возможности, укройтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии".

Также в управлении напоминают, что «угроза растет вблизи строящихся или ремонтных зданий: «избегайте возможного пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также парковки рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность».

«Находясь в помещении, необходимо обесточить его и выключить газ, убрать с подоконников и балконов незакрепленные предметы», - отмечают в КГГА и советуют о падении деревьев, веток, травмирования людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.