В Одессу доставлены 32 бойца, раненые в зоне АТО
15:36, 29 сентября 2015Новости регионов
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С аэродрома военнослужащих машинами скорой помощи транспортировали в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
Из 32 раненых - 7 тяжело ранены / Фото: УНИАН
В Одессу сегодня доставлены более 30 бойцов, раненых в зоне проведения антитеррористической операции.
Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Андрей Танцюра.
Военнослужащих доставили самолетом. «32 человека....7 тяжелых», - написал он.
С аэродрома военнослужащих машинами скорой помощи транспортировали в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
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