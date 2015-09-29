В Одессу доставлены 32 бойца, раненые в зоне АТО

В Одессу сегодня доставлены более 30 бойцов, раненых в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Андрей Танцюра.

Военнослужащих доставили самолетом. «32 человека....7 тяжелых», - написал он.

С аэродрома военнослужащих машинами скорой помощи транспортировали в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.