Проведут служебную проверку фактов закупки лекарств для онкобольных по завышенным ценам

В Киевской городской государственной администрации проведут служебную проверку по закупке лекарств для онкобольных. В частности, речь идет о приобретении препаратов «Доцетаксел – Виста» и «Трастузумаб», которые, по информации, распространенной в СМИ, были приобретены по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

До осуществления проверки привлекут представителей Управления по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. Завершить проверку специалисты должны до 5 октября 2015 г.

Отмечается, что с инициативой организовать служебную проверку по фактам, приведенным в СМИ, к городскому голове Виталию Кличко обратился заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий.

«Сигналы о возможных коррупционных действиях столичных чиновников не могут оставаться без соответствующей реакции. Мы тщательно проверим каждый факт, приведенный в материалах СМИ, и публично огласим результаты», – заверил Радуцкий.

Справка УНИАН. Ряд СМИ вчера распространили информацию общественной организации «Центр противодействия коррупции», в которой заявлялось, что киевские чиновники закупили лекарства для онкобольных в 3 раза дороже Минздрава.

Так, отмечалось, что препарат «Доцетаксел – Виста», который Минздрав в прошлом году – уже после падения гривны – закупил по 3210 грн., киевская мэрия приобрела по 8560 грн.

Как утверждают общественные активисты, тендер был прописан под одного участника рынка, что делало невозможным участие других компаний-конкурентов с более дешевыми препаратами.

В Центре сообщили, что обратились в Государственную финансовую инспекцию и Антимонопольный комитет Украины с требованием проверить данную закупку и соответственно отреагировать.

Также сообщалось, что в этом году КГГА закупила еще один препарат для лечения онкобольных по завышенной цене: препарат «Трастузумаб» был закуплен по цене 14701,80 грн, хотя максимальная оптово-розничная цена, зарегистрированная в Украине в реестре оптово-отпускных цен, составляет 12500 00 грн. «Оба тендера проводились под руководством председателя комитета по конкурсным торгам Департамента здравоохранения КГГА А. Ю. Скибяка», - отмечалось в сообщении.