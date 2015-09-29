В Киеве возле железнодорожного вокзала произошел взрыв, пострадала женщина

В Киеве возле здания Южного железнодорожного вокзала произошел взрыв, пострадала женщина.

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве.

Происшествие случилось около полуночи. В дежурную часть Соломенского райуправления милиции поступило сообщение о взрыве. На вызов сразу выехали следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники, говорится в сообщении.

"Правоохранителям потерпевшая сообщила, что возле нее проходил мужчина, бросил что-то в ее сторону и сразу же раздался взрыв. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу", - информирует ОСО.

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, которые тщательно осматривают территорию. Сведения об инциденте внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Работники милиции выясняют обстоятельства происшествия и проводят мероприятия по задержанию лица, совершившего правонарушение.