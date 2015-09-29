В Одесской области зарегистрировано две вспышки пищевой инфекции в детсадах. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы, в селе Меняйловка Саратского района зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции среди воспитанников детского дошкольного учреждения. Пострадали 6 детей, которые в состоянии средней тяжести госпитализированы в инфекционное отделение Саратской центральной районной больницы.

Предварительно установлено, что 25 сентября в детском саду отмечали день рождения ребенка. Кроме блюд, указанных в меню заведения, на ужин, детей угощали тортом. Торт был изготовлен в домашних условиях. На время проведения эпидрасследования остатков торта не обнаружено.

Для установления причин возникновения вспышки и ее ликвидации работниками Госсанэпидслужбы проведено санитарно-эпидемиологическое обследование в очаге заболевания. Для лабораторных исследований отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, обследовано 10 контактных лиц, в т.ч. 9 работников детского дошкольного учреждения.

Кроме того, в городе Ильичевске зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди воспитанников детского сада №8, в результате которой пострадали 5 детей.

«В инфекционное отделение ГУ «Ильичевска Бассейновый больница МОЗ Украины» с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализирован один ребенок. Остальные пострадавшие получают лечение в амбулаторных условиях», - отметили в пресс-службе.

Для установления причин возникновения вспышки и ее ликвидации отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, обследовано 23 контактных лица, в т.ч. 11 работников детского учебного заведения. Исследования продолжаются.

В обоих очагах проведена дезинфекция, за людьми, контактировавшими с забелевшими детьми, установлено медицинское наблюдение.