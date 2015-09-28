Двум раненым детям проведут сложные операции по восстановлению черепа

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, штаб закупил и доставил титановые пластины для двух раненных детей. После перенесенных тяжелых травм ребята продолжают лечение в Днепропетровске.

10-летний Владик пострадал во время обстрела Авдеевки в январе 2015 года. Мальчик был в гостях у бабушки, когда во дворе возле подъезда упал снаряд. Владика ранило осколком. Он прошёл через лоб и остался в затылке. Повреждено 60% головного мозга. Длительное время мальчик был в тяжелом состоянии в реанимации. Несмотря на сложные ранения, на сегодняшний день Влад восстановился, находится на индивидуальном обучении. Следующий этап лечения – установка титановой пластины. Это уже косметическое закрытие дефектов черепа.

«В Гуманитарный штаб еще в январе обратились наши знакомые. Они рассказали о Владике и о том, что ему требуется помощь. Специалисты Штаба сами перезвонили нам. Они следили за лечением ребенка все это время. Помогли с покупкой пластины. На 5 октября у нас уже назначена операция», – рассказывает Максим Сергеевич, отец пострадавшего мальчика.

Читайте также8-летнему Леше, пострадавшему из-за взрыва снаряда, провели протезирование кистиЕще один уроженец Авдеевки, 17-летний Максим, попал под минометный обстрел в сентябре 2014 года. На сегодняшний день здоровью ребенка ничего не угрожает, но он нуждается в закрытии дефекта черепа. У семьи, которая после случившегося переехала в Красноармейск, нет денег на приобретение имплантата. Их единственный доход – это пособия переселенцев. Поэтому родители Максима обратились за помощью в Гуманитарный штаб.

Читайте такжеРаненого 9-летнего Серёжу из Донецкой области готовят к операции«Оба мальчика попали под обстрел в Авдеевке. Они уже перенесли сложное и долгое лечение. На сегодняшний день они нуждаются в краниопластике. Это сложная операция, которая проводится для восстановления целостности черепа. Обе семьи живут в очень сложных условиях, и поэтому у них нет возможности приобрести пластины самостоятельно. Необходимые имплантаты закупил для них Гуманитарный штаб», – рассказала Юлия Герасименко, специалист направления «Адресная помощь» Штаба Ахметова.

За время работы Штаб Рината Ахметова оказал помощь в лечении 645 детей. 91 из них – дети, получившие ранения в результате военных действий.