В Житомирской области мужчина из-за укуса змеи попал в реанимацию.

Об этом сегодня сообщили в управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.

26 сентября на пункт связи 12-й государственной пожарно-спасательной части города Овруч Житомирской области поступило сообщение о том, что «в селе Белокаменка мужчину укусило опасное пресмыкающееся».

Как выяснилось, 50-летний местный житель трудился по хозяйству в собственном дворе. Вдруг он почувствовал резкую боль в верхней конечности.

Мужчина потерял сознание, но успел позвать на помощь. Жена сразу вызвала «скорую» и прибывшие по вызову медики госпитализировали пострадавшего в Овруцкую районную больницу. Сейчас больной находится в реанимационном отделении. Его состояние стабильное.