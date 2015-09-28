Синоптики прогнозируют повышение уровня воды на реках бассейнов Западного Буга и Припяти

27-30 сентября из-за осадков ожидается повышение уровня воды на реках бассейнов Западного Буга и Припяти.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

«27-30 сентября, в связи с осадками, ожидается рост уровня воды на реках бассейнов Западного Буга и Припяти (Волынская, Ривненская обл.) на 0,2-0,7 м над текущими уровнями (27 сентября на 8 ч), без негативных последствий», - говорится в сообщении.