Синоптики прогнозируют повышение уровня воды на реках бассейнов Западного Буга и Припяти
12:02, 28 сентября 2015Новости регионов
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27-30 сентября, в связи с осадками, ожидается рост уровня воды на реках бассейнов Западного Буга и Припяти (Волынская, Ривненская обл.)
Ожидается рост уровня воды на реках на 0,2-0,7 м над текущими уровнями / Фото: УНИАН
27-30 сентября из-за осадков ожидается повышение уровня воды на реках бассейнов Западного Буга и Припяти.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
«27-30 сентября, в связи с осадками, ожидается рост уровня воды на реках бассейнов Западного Буга и Припяти (Волынская, Ривненская обл.) на 0,2-0,7 м над текущими уровнями (27 сентября на 8 ч), без негативных последствий», - говорится в сообщении.
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