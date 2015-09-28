В Кременчугском госпитале раненный боец батальона "Донбасс" расписался с волонтёркой

В Кременчугском госпитале ветеранов расписался раненный в АТО боец батальона «Донбасс» Евгений Саленко и волонтерка Светлана.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник госпиталя Николай Литвиненко, Евгения ранили 5 месяцев назад под Широкино.

«Он получил серьезную травму и нуждается в серьезном лечении. Со Светланой он познакомился в Мариуполе. А после ранения она от него не отходила, и сегодня они расписались», - отметил начальник госпиталя.

Он попросил у кременчужан помочь в дальнейшем лечении бойца. По его словам, у раненого бойца пока обездвижены ноги, и «одна рука еще плохо слушается», он нуждается в лечении за границей.

Однако, не смотря на травмы, боец не унывает и много улыбается, отметил медик.

Во время церемонии росписи он сидел в инвалидной коляске, но мечтает встать с нее и отдать коляску тому, кто в ней более нуждается.

После церемонии молодоженов поздравили власти города, общественные активисты, бойцы батальона «Донбасс» и коллективы художественной самодеятельности города.

А сами Евгений и Светлана выпустили в небо символ мира – белых голубей.