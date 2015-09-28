На Буковине госпитализированы 27 детей с подозрением на отравление неизвестным веществом

27 учащихся общеобразовательной школы в селе Давыдовка Сторожинецкого района Черновицкой области 25 сентября попали в больницу с отравлением.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель главного врача Сторожинецкой районной больницы Николай Дидух, в инфекционное отделение госпитализировали 27 учеников разного возраста из одной школы.

«Предварительно мы выносим диагноз – отравление неизвестным веществом. К счастью, тяжелых детей сейчас нет. Сначала двое были ближе к тяжелому, но сейчас их состояние улучшилось», - сообщил Дидух.

По словам директора Давыдовской общеобразовательной школы Лизы Мишко, утром 25 сентября дети обратились к медсестре с жалобами на самочувствие. У детей наблюдались тахикардия и онемение конечностей.