На Буковине госпитализированы 27 детей с подозрением на отравление неизвестным веществом

10:45, 28 сентября 2015
Новости регионов
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Дети обратились к медсестре с жалобами на самочувствие. У детей наблюдались тахикардия и онемение конечностей.

Предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом / Фото: УНИАН

27 учащихся общеобразовательной школы в селе Давыдовка Сторожинецкого района Черновицкой области 25 сентября попали в больницу с отравлением.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель главного врача Сторожинецкой районной больницы Николай Дидух, в инфекционное отделение госпитализировали 27 учеников разного возраста из одной школы.

«Предварительно мы выносим диагноз – отравление неизвестным веществом. К счастью, тяжелых детей сейчас нет. Сначала двое были ближе к тяжелому, но сейчас их состояние улучшилось», - сообщил Дидух.

По словам директора Давыдовской общеобразовательной школы Лизы Мишко, утром 25 сентября дети обратились к медсестре с жалобами на самочувствие. У детей наблюдались тахикардия и онемение конечностей.

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