В Харькове презентовали новый сервис по выдаче свидетельств о рождении в роддомах

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и министр юстиции Павел Петренко презентовали в Харькове новый сервис Минюста, который позволяет получить свидетельство о рождении ребенка непосредственно в родильном доме.

Как сообщает Правительственный портал, родильное отделение областной клинической больницы - центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф стало первым в Харькове, где заработала такая инициатива.

Теперь свидетельства о рождении выдаются матерям максимум за 24 часа.

Петренко отметил, что ранее получение свидетельства о рождении было сложной процедурой, «когда в течение месяца после рождения ребенка отцу или маме необходимо было несколько раз наведаться в РАГС, подать кучу разных заявлений и справок».

Читайте такжеВо Львове свидетельства о рождении ребёнка выдают в роддомахМинистр юстиции напомнил, что по инициативе ведомства по стране работают онлайн-сервисы по регистрации брака, и все 10 РАГСов Харькова уже предоставляют такие услуги. Он отметил, что одна из пар, которая сегодня получала свидетельство о рождении ребенка, как раз воспользовалась услугой по регистрации брака через Интернет.

В целом на сегодняшний день по всей Украине в режиме он-лайн работают 115 РАГСов. Их услугами уже воспользовались около тысячи украинцев. А получить свидетельство о рождении ребенка можно в 13 родильных домах во Львове, Харькове, Одессе, Хмельницком, Херсоне и Ивано-Франковске.