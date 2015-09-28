Во Львове продолжают лечение 8 учеников после массового отравления в школьной столовой

Во Львове по состоянию на 26 сентября продолжают амбулаторное лечение 8 учеников СШ №98, где 15 сентября произошло массовое отравление после обеда в школьной столовой.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

"У всех пострадавших на данный момент легкая форма течения болезни", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября после обеда в столовой львовской школы №98 многим детям стало плохо. Ученики, преимущественно младших классов, с симптомами отравления стали обращаться к медикам, у них были диагностированы ротавирусная инфекция и пищевая токсикоинфекция.

Директор школы №98 Олег Пилявка сообщил журналистам, что 16 сентября на занятия не явились 165 учеников. В целом в школе №98 обучается около тысячи учеников.

Милиция по факту массового отравления открыла уголовное производство.

По словам директора департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Галины Сличной, 25 сентября по результатам служебного расследования комиссией управления образования издан приказ управления образования городского совета об увольнении с должности директора этого учебного заведения.