В Симферополе неизвестный расстрелял станцию "скорой" помощи: 3 медика погибли, ещё 7 человек пострадали

В субботу, 26 сентября, после обеда на станцию "скорой" медицинской помощи в Симферополе напал неизвестный с оружием.

Как сообщает Левый берег со ссылкой на "Крыминформ", в результате нападения погибли врач и фельдшер "скорой", еще семь человек пострадали. Среди раненых - еще один врач, которого срочно отправили на операцию в тяжелом состоянии.

По информации "Интерфакса", позже умер еще один раненый. "Мужчина, получивший огнестрельное ранение в голову, скончался в больнице. Насколько мне известно, это был наш сотрудник, фельдшер "скорой помощи", - сказали агентству в управления здравоохранения оккупационной администрации города.

Источник в органах Крыма сообщил агентству также, что причиной нападения на фельдшерский пункт в Симферополе могла стать месть врачам этого учреждения за неправильный диагноз. "По предварительным данным, мотивом нападения могла стать месть врачам, которые поставили неправильный диагноз близкой родственнице предполагаемого преступника", - заявил он.

По его словам, "ошибка врачей привела к тяжелым последствиям".

Весь личный состав полиции Симферополя поднят по тревоге.

Выстрелы, по предварительным данным, были сделаны из ружья 12 калибра. Нападавший скрылся, сейчас ведутся все необходимые мероприятия, направленные на его розыск и задержание.

Станция находится на Севастопольской улице, 155.