Киевлян, которые попадут в Институт сердца с острым инфарктом, будут лечить бесплатно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского председателя Виталия Кличко, об этом он заявил во время посещения Института сердца.

"Мы запускаем проект "Стоп инфаркт". Те киевляне, которые попадают в Институт по скорой с инфарктом, получают медицинское обслуживание и стентирование бесплатно. Это очень важно. Мы только посещали в палате пациентов, один из них - пенсионер, другой временно остался без работы. Не секрет, что найти несколько десятков тысяч грн для стентирования для многих людей невозможно. А когда время идет на минуты, очень важно оперативно оказать помощь и сохранить жизнь или трудоспособность человека. Для Киевской администрации здоровье киевлян - это приоритет. Поэтому мы запустили эту программу, которая дает возможность получить бесплатное стентирование тем киевлянам, которые остро в этом нуждаются", - отметил Кличко.

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Мэр отметил, что до конца года необходимым количеством стентов институт обеспечен и подчеркнул, что в следующем году столичная власть планирует предусмотреть в бюджете дополнительные средства на закупку стентов для проведения бесплатных операций киевлянам.

"До конца года уже профинансирована программа "Стоп инфаркт". В следующем году будем вносить в бюджет Киева программу, которая будет предусматривать бесплатное обслуживание киевлян, которые нуждаются в такой помощи. Я могу засвидетельствовать полную поддержку со стороны столичной власти и от себя лично вашему институту. В Киеве о вас говорят очень много и говорят хорошо", - сказал Кличко.

Программа «Стоп инфаркт» призвана снизить смертность и инвалидизацию населения. Сейчас в наличии Института сердца - 300 коронарных стент-систем, которых хватит до конца года для оказания необходимой медицинской помощи киевлянам. Они будут использованы при госпитализации в Институт сердца пациентов с инфарктом миокарда по скорой помощи, которым показано стентирование коронарных сосудов. Обеспечение киевлян будет осуществляться в приоритетном порядке.

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Это первая подобная программа в Украине. По словам генерального директора Института сердца Бориса Тодурова, программа рассчитана на три года и является примером успешного сотрудничества городской власти с Минздравом Украины. Сегодня Институт сердца круглосуточно принимает людей с острыми инфарктами миокарда. В Институте делают около 5 тыс. операций в год.