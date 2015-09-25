В Музее истории Киева стартует проект для людей с ограниченными возможностями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, со 2 октября до 1 ноября в музейно-выставочном центре «Музей истории Киева» пройдет персональная выставка Матвея Вайсберга Pur Vital. Выставка призвана привлечь внимание общественности к проблеме одиночества и отделения людей преклонного возраста и лиц с ограниченными возможностями от активной жизнедеятельности нашего общества.

В экспозиции будут представлены живописные работы автора, ведущей темой которых является изображение людей пожилого возраста. Серия Pur Vital написана под впечатлением посещения автором Дома для пожилых и больных людей в Штраубинге (Германия), где в то время проживала мать автора.

Выставка является началом большого социально-культурного проекта с одноименным названием, который призван создать социокультурное пространство взаимодействия для людей пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями. Этот проект сегодня не имеет аналогов и является комплексной программой мероприятий для отдельных категорий населения, требующих дополнительного внимания общества.

Целью Pur Vital является культурная поддержка, организация досуга и социальная помощь людям пожилого возраста, социально незащищенным и с ограниченными возможностями. В рамках проекта, который продлится в течение всего 2016 года, будут проходить музыкальные концерты, литературные чтения, театральные представления, кинопоказы, мастер-классы, вечеринки, художественные выставки.

Вход на выставку свободный.