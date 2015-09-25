В Станице Луганской на растяжке подорвался пастух

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, вчера около 6:00 недалеко от Станицы Луганской на растяжке подорвался местный житель 1930 года рождения, который пас коров. Пострадавший доставлен в местную больницу и прооперирован. В настоящее время, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

«К сожалению, многие жители прифронтовых районов не обращают внимания на предупреждения администрации об опасности походов в лесополосу и на запрет выпаса скота в прифронтовых районах. Я еще раз призываю местных жителей воздержаться от сбора дров, выпас скота, прогулок по лесу в районах на линии разграничения», - отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.