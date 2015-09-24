Киевсовет направит 8,5 млн грн на трехлетнюю программу оздоровления детей киевлян - участников АТО

Киевсовет поддержал решение о внесении изменений в Городскую целевую программу оздоровления и отдыха детей на период до 2018 года, предусмотрев дополнительное финансирование на отдых детей из семей киевлян - участников антитеррористической операции и из семей погибших киевлян - бойцов АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали сегодня на заседании 66 из 92 зарегистрированных в сессионном зале депутатов Киевсовета.

Согласно документу, на указанные цели будет направлено из городского бюджета 8,493 млн грн. в течение 2015-2018 гг. За эти средства предполагается оздоровить 1,5 тыс. детей.

Так, в 2015 году уже было выделено 2 млн грн (сумма учтена в общей), на 2016 год предусмотрено финансирование в объеме 2,080 млн грн, в 2017 - 2,163 млн грн и в 2018 г. - 2,250 млн грн.