В пяти учебных заведениях Оболонского района Киева установят станции доочистки питьевой воды

Городские власти привлекут инвесторов для установки станций доочистки питьевой воды типа БАВ (бювет активированной воды) в заведениях образования Оболонского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, распоряжение о проведении инвестиционного конкурса подписал мэр Виталий Кличко.

Читайте такжеКачество воды в домах и бюветах Киева теперь могут отслеживать в интернетеТаким образом, 5 заведений будут обеспечены бесплатной качественной питьевой водой. Среди них – ДОУ №280, ДОУ №614, средняя общеобразовательная школа №170, специализированная школа №216, а также управление образования Оболонской РГА.

Заказчиком подготовительных (прединвестиционных) работ для проведения инвестиционного конкурса выступит Киевское инвестиционное агентство.

Коммунальное предприятие также разработает ориентировочные технико-экономические показатели, возможные предпроектные предложения и предоставит в Департамент экономики и инвестиций для подготовки условий конкурса. Необходимые выводы, предложения и материалы для реализации инвестпроекта также будут предоставлять профильные департаменты КГГА и Оболонская РГА.

Кроме того, Оболонский район в этом году стал первым, где внедряется проект «Питьевая вода из-под крана», который заключается в установке современной системы очистки воды. Как отмечал Кличко, городские власти постепенно будут внедрять эту технологию и в других районах столицы.