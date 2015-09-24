В Снежном началась выдача детских наборов от штаба Ахметова

Штаб Рината Ахметова начал выдачу продуктовых и детских наборов для семей льготных категорий и полных семей с детьми до 35 месяцев в городе Снежном Донецкой области, который находится на неподконтрольной территории, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

Детские и продуктовые наборы от Гуманитарного Штаба в Снежном могут получить:

Все полные семьи с детьми от 0 до 35 месяцев

Семьи с детьми до 18 лет следующих льготных категорий:

дети, воспитывающиеся родителем с I и II группой инвалидности

дети, которые воспитываются родителями-одиночками

дети из многодетной семьи (количество детей ≥ 3, возраст всех детей до 18 лет)

семьи, которые воспитывают детей-инвалидов

семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав

люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные

Адрес пункта выдачи в Снежном: ул. Ленина, 28

График работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 15:00

«Среди семей-льготников и родителей малышей до 35 месяцев большой спрос на нашу помощь. В целом, за 3 недели работы мы это увидели по всем социально незащищенным категориям жителей, которые получают продукты. Всего их 10. В первые дни работы под пунктом образовались огромные очереди, регистрация до сих пор идет на несколько недель вперед. Для удобства людей мы планируем выдачу таким образом, чтобы ни люди преклонного возраста, ни мамочки с детьми не томились в очереди, а своевременно получали наборы», – прокомментировал Андрей Санин, руководитель логистического центра Штаба на стадионе «Донбасс Арена».

Напомним, что с 2 сентября 2015 года в Снежном в режиме стационарного пункта выдачи работает бригада мобильных волонтеров Гуманитарного штаба. За это время помощь там получили 6463 жителя.

Подробную информацию о работе мобильной бригады в Снежном можно получить через онлайн-помощник на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Как будет выдаваться помощь, как зарегистрироваться, какие документы нужны для получения – ответы на эти и другие вопросы можно получить через сервис онлайн-помощи, а также по телефону горячей линии 0 800 50 9001.