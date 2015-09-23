В Киеве на базе больницы №12 начинает работу отделение помощи при неотложных состояниях

В Киеве завтра начнет прием пациентов современное отделение по оказанию медицинской помощи больным в неотложных состояниях. Отделение создано на базе Киевской городской клинической больницы №12 в рамках реализации проекта по открытию в столице сети из восьми больниц интенсивного лечения, о чем было объявлено год назад городскими властями.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня первый этап этого проекта, а именно открытие отделения неотложных состояний, был представлен Киевскому городскому голове Виталию Кличко.

Это отделение оборудовано на первом этаже корпуса клинической больницы.

Как отметил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий, в этом отделении киевляне будут получать неотложную медицинскую помощь на самом высоком уровне.

«Это отделение – это европейское отделение. И в этой больнице сейчас мы запустили первую очередь, дальше будет вторая. И это будет первая в Украине больница, которая полностью на 100% соответствует лучшим мировым стандартам», - сказал в своем комментарии Радуцкий.

Предполагается, что вторая очередь будет включать открытие на втором этаже этого же корпуса большой общебольничной реанимации и отдельного операционного блока, соответствующих самому современному уровню медицинской помощи.

По информации Радуцкого, пациентов сюда будет привозить «скорая помощь». «Плановые больные сюда попадать не будут. Здесь будут только интенсивные больные... Здесь сконцентрировано лучшее оборудование, лучшие специалисты и ученые, потому что здесь находится, в этой больнице, кафедра хирургии Института Богомольца – академик Фомин, доцент Бельский, доцент Сидоренко. Это люди, это хирурги, которые являются золотым фондом страны», - подчеркнул Радуцкий.

В то же время, во время презентации сообщалось, что отделение неотложных состояний предполагает как госпитализацию, проведение срочных операций, так и оказание амбулаторной помощи без госпитализации, в частности, перевязки, возможность поставить капельницу.

Так, операционное отделение неотложных состояний городской больницы №12 оборудовано самой современной лапароскопической стойкой для проведения лапароскопических операций, наркозно-дыхательным аппаратом, который позволяет делать длительные наркозы - наименее травматично и безопасно для пациента. Направления проведения операций: вся брюшная хирургия, начиная от аппендицитов и грыж, а также любые гинекологические и урологические операции.

В комментарии представителям СМИ Кличко сообщил, что из бюджета города в этом году на создание отделения было направлено около 33 млн грн. “Мы сделали все, чтобы дофинансировать начатое в 2010 году строительство, которое превратилось в долгострой», - пояснил он, отметив, что в 2012 году работы над созданием отделения былои остановлены ввиду отсутствия финансирования. «Мы изыскали средства, чтобы завершить необходимые работы и запустить первую очередь реконструкции. Мы понимаем, насколько вопрос оказания медицинской помощи важен для киевлян, поэтому будем работать, чтобы в скором времени открыть вторую очередь реконструкции, чтобы киевляне могли вовремя получить квалифицированную медицинскую помощь на высшем уровне”, - подчеркнул городской голова.

По словам Кличко, медицина сегодня - это прежде всего технологии и современное оборудование, что дает возможность врачам максимально быстро оказать необходимую медицинскую помощь и спасти жизнь пациенту. «Аналогов такого оборудования (как в презентованном сегодня отделении – УНИАН) в Украине нет. Я очень рад, что сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы киевляне, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи, получили ее. По оценкам экспертов, это оборудование соответствует самым высоким мировым стандартам. И прекрасно, что оно теперь есть в нашей городской больнице”, - отметил Кличко.