В школьных помещениях гимназии "Киевская Русь" и лицея "Интеллект" проведут токсикологическую экспертизу

Соответствующее решение принято сегодня постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, сообщает ее пресс-служба.

Ориентировочный срок, необходимый для проведения экспертизы, - не менее 40 часов рабочего времени.

«Напомним, что в результате лабораторных исследований, проведенных Государственным учреждением «Киевский городской лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины», в пробах воздуха, отобранных в отдельных учебных помещениях, было обнаружено, что содержание формальдегида превышает среднесуточную предельно допустимую концентрацию в 3,4 раза, а содержание фенола – в 3,1 раза. Удовлетворительные результаты отмечены лишь в столовой, наибольшая концентрация выявлена в актовом зале», - говорится в сообщении.

В связи с этим, комиссия приняла решение провести экспертизу всех помещений по ул. Гмыри, 2-В.

По рекомендациям специалистов, в первую очередь будет проведено проветривание и влажная уборка специальным раствором. После этого будут осуществлены повторные исследования.

Также Главному управлению Госсанэпидслужбы в г. Киеве дано поручение на основании обобщенных заключений исследования проб воздуха и материалов всех помещений указанных учебных заведений обратиться в ГУ МВД Украины в г. Киеве относительно открытия уголовного производства по данному факту.

На время проведения токсикологической экспертизы учебный процесс в заведении будет приостановлен. Для детей, чьи родители не имеют возможности оставить их дома, по поручению городской власти воспитательный процесс будет организован в помещении ближайшей школы № 62.