Закарпатье: мать оставила на произвол судьбы 4-х малолетних детей

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в отделе организации приема граждан, рассмотрения обращений, запросов и связей с общественностью прокуратуры Закарпатской области.

Согласно сообщению, 17 сентября прокуратурой Тячевского района внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщил прокурор Тячевского района Степан Жовнир, установлено, что мать четырех малолетних детей умышленно, в течение длительного времени злостно не исполняла свои родительские обязанности по уходу за детьми.

В частности, как выяснили правоохранительные органы, утром 8 сентября мать закрыла детей в собственном доме и исчезла. В течение двух дней дети находились без еды и воды в закрытом доме.

По данным прокуратуры, детей обнаружила соседка, услышав ночью их крики о помощи и плач.

Всех несовершеннолетних – 2003, 2006, 2012 и 2014 годов рождения – ночью 9 сентября изъяли из закрытого дома и госпитализировали. Как уточнили в прокуратуре, после проведения обследования трех старших мальчиков перевели в детский дом, младший еще находится в больнице.

Бездействие матери, по данным прокуратуры, повлекло тяжкие последствия для здоровья и развития самого младшего, полуторагодовалого мальчика.

Женщина вернулась через три дня и сейчас находится у себя дома. По завершении экспертизы ей будет объявлено о подозрении в совершении преступления.

Сейчас в указанном уголовном производстве продолжается досудебное расследование, которое поручено осуществлять Тячевскому РО УМВД Украины в Закарпатской области.

В прокуратуре также уточнили, что санкция ст. 166 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.