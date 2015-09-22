Днепропетровская больница им. Мечникова с начала АТО приняла 1,7 тыс. раненых

Днепропетровская областная клиническая больница им. Мечникова с начала проведения антитеррористической операции приняла 1,7 тыс. раненых.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на главного врача медучреждения Сергея Рыженко.

За это время пациентам перелито 2,5 тыс. литров крови.

Еще почти 200 литров крови для раненных бойцов АТО сдали 300 днепропетровцев 21 сентября в рамках акции, объявленной накануне медиками областной больницы. Этого хватит для оказания помощи 100 раненым.

По словам Рыженко, в последнее время пациентов с востока страны в больницу им. Мечникова поступает меньше. Сейчас в медучреждении находятся 40 раненных бойцов.