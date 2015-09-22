Двое молодых киевлян погибли от поражения электротоком, пытаясь сделать селфи

В субботу двое молодых киевлян погибли, пытаясь сделать селфи. Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, в субботу в 4:37 24-летний житель Киева залез на крышу электропоезда на станции железнодорожно-дорожного вокзала «Киев-Московский». «Но сфотографироваться не успел: прикоснувшись к проводам электронапряжения, получил мощный разряд», - сказано в сообщении.

В милиции отмечают, что в тот же день около 22 часов 18-летний киевлянин поднялся на цистерну поезда, который находился на железнодорожной станции «Киев-Петровка», пытаясь сделать селфи, но погиб от поражения электротоком.

В Голосеевском и Оболонском районных управлениях милиции столицы события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - несчастный случай. Проводится досудебное расследование.