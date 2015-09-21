Львовщина: в больницах остается 15 человек, госпитализированные после свадьбы

В больницах Львовщины остается 15 человек, которые были госпитализированы после празднования свадьбы в кафе-баре /

Об этом УНИАН сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

"По состоянию на 19 сентября из 17-ти человек, из них 3 ребенка, которых после празднования 12 сентября свадьба в городе Бориславе были госпитализированы в инфекционные отделения Бориславской и Стебницькой городских больниц, на стационарном лечении остается 15 человек, из них 1 ребенок (18 сентября и 2 детей в удовлетворительном состоянии выписаны домой)", - отмечается в сообщении.

Состояние всех госпитализированных – средней тяжести.

Источник возбудителя инфекции и причина вспышки устанавливаются.