Во Львове свидетельства о рождении ребёнка выдают в роддомах

Во Львове стартовал пилотный проект по выдаче свидетельств о рождении детей в родильных домах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, реализация проекта началась во львовском роддоме №1.

Сегодня из рук министра юстиции Павла Петренко и Львовского городского головы Андрея Садового свидетельства о рождении ребенка получили 13 мам.

«Чтобы сделать маленький вклад для комфорта тех украинок, которые рожают нам будущее поколение, Министерство юстиции начало во Львове пилотный проект по выдаче без бюрократии и без очередей свидетельства о рождении ребенка непосредственно в родильном доме. Это очень простая, но очень нужная инициатива. Благодаря ей украинские родители после рождения ребенка больше не будут вынуждены стоять в очередях в РАГСах», - отметил Петренко.

По его словам, чтобы получить свидетельство в роддоме, достаточно заполнить соответствующее заявление.

«Здесь в роддоме работают специалисты Министерства юстиции. Мамы или их мужья могут на месте заполнить соответствующие документы. Наши сотрудники сразу выдадут свидетельство о рождении. Из роддома вы забираете ребенка уже с документами, которые удостоверяют его рождение», - сказал министр юстиции.

Петренко подчеркнул, что в течение ближайшей недели этот сервис начнут предоставлять и в других роддомах Львова.