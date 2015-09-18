Более 10 тыс. детей этим летом оздоровились за счет средств бюджета Киева

Более 10 тыс. детей этим летом оздоровились за счет средств столичного бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом проинформировала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко во время итогового заседания штаба по оздоровлению.

По ее словам, из киевского бюджета на оздоровление было выделено 29 млн грн.

«Отдельное внимание было уделено детям киевлян - участников АТО, а также детям из числа переселенцев. Для почти 300 ребятишек нам удалось организовать отдых за границей, еще более 2 млн грн городские власти выделили на обеспечение отдыха в Украине – около 350 столичных школьников отдохнули в Херсонской области», – сообщила Старостенко.