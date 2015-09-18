Молодая мама пыталась продать новорожденного ребенка за 40 тыс. грн

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, после получения информации от работников роддома, что одна из рожениц Черкасс ищет покупателя на своего только что родившегося ребенка, оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разработали операцию по ее задержанию.

Организовав контакт роженицы с подставным покупателем, правоохранители 17 сентября задержали мать в тот момент, когда она передавала покупателю своего недельного младенца, которого оценила в 40 тыс. грн.

Женщина задержана, с ней работают следователи.

Как выяснилось, задержанная вела аморальный образ жизни, и уже успела родить четверых детей. В отношении всех детей ее лишили родительских прав. Как она пояснила следователям, ребенка продала потому, что ей нужны были деньги на развлечения.

Следственным отделом Сосновского райотдела милиции Черкасс открыто уголовное производство по ст. 149 УКУ (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека).

За содеянное ей грозит до 8 лет лишения свободы.